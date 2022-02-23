台股盤中高檔震盪 萬八關卡上下拉鋸

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台股23日早盤最高來到18052.02點，上漲82.73點，隨後漲勢收斂，指數在萬八關卡上下拉鋸。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北23日電）美國宣布對俄羅斯的第一波制裁，造成美股應聲重挫，但台股早盤小跌開出之後，隨後指數逆勢上揚，重回18000點之上。

台股早盤最高來到18052.02點，上漲82.73點，隨後漲勢收斂，指數在萬八關卡上下拉鋸，11時20分止，加權指數來到17991.71點，上漲22.42點，成交值新台幣1618.68億元，8大類股僅造紙、金融類股小跌。

台積電今天股價小跌開出，隨後在平盤下震盪，一度回到平盤627元；聯電來到53.4元，小漲0.6元；大立光一度來到2110元，上漲25元；鴻海小漲1元，來到105.5元。

受惠原物料上漲，台塑盤中來到105.5元，小漲1.5元；南亞在平盤88.2元附近游走；台化股價也游走於平盤79.9元附近；台塑化則來到97元，漲0.9元。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，美股大跌不僅受俄烏情勢影響，其實本身的通膨、升息問題才是關鍵；台股今天主要還是看收盤能否維持在萬八之上，甚至月線18082點之上，或至少守在季線17987點，多方就可持續掌握。

吳文彬指出，美股盤後電子盤已出現反彈，但預期在3月17日美國聯邦準備理事會（Fed）升息前，美股恐將持續盤整，台股也無法置身事外，所以「等待」是必須的，加上MSCI季度調整台股權重即將生效，指數可望在萬八關卡上下整理。

他說，內資回籠撐盤，外資期貨空單也在6萬口以下，所以盤勢在季線之上仍然偏多，短線以個股反彈為主。（編輯：楊凱翔）1110223