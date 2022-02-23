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烏克蘭危機2/300

若政府對俄羅斯管制出口 工具機公會：配合政策

2022/2/23 15:15
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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲今天表示，若政府政策決定對俄羅斯管制工具機設備出口，公會將配合政府政策。他指出，2021年俄羅斯占台灣工具機出口比重僅2.88%，台廠已分散風險。

台灣兩大工具機展首度結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展，在台北南港展覽1館和2館盛大舉辦，共有950家參展廠商，使用5100個攤位，有62國逾千名國際買主線上預登，是今年全球首發的工具機展。

烏克蘭和俄羅斯局勢緊繃，談到台灣可能基於與美日戰略合作，祭出包括禁止輸出半導體等科技產品進入俄羅斯，許文憲今天下午受訪表示，台灣是民主國家，透過國際外交方式協商，他「不建議動拳頭」。

不過他指出，在管制產品出口，政府對高階五軸工具機和高階控制器等屬於戰略性高科技（SHTC）等產品，出口到北韓和伊朗等地已進行管制，由經濟部國貿局管控，出口需經過申報；若政府政策決定對俄羅斯管制工具機設備出口，公會將配合政府政策。

許文憲表示，全球民主國家陣營比獨裁國家多，俄烏雙方打起來機率並不高，不過他建議，因應局勢變化，政府應超前部署，盤點包括半導體、3C、工具機等關鍵零組件及原物料，看哪些原物料零件來自於俄羅斯，避免缺料或是大盤商刻意操控價格的風險。

觀察台灣工具機出口到俄羅斯狀況，許文憲引述相關數據表示，2021年台灣綜合加工機出口至俄羅斯額約3586萬美元，車床出口額3769萬美元，鍛壓、沖壓、成型工具機出口額654萬美元；去年台灣工具機出口額約27.83億美元，俄羅斯占比約2.88%。

許文憲表示，過去20年台灣工具機和零組件出口都有分散風險，加上近年美中貿易戰加上COVID-19疫情，台灣廠商已將市場從中國分散至美國、東南亞、歐洲等地；而俄羅斯近年積極發展重工業，也擴大對台採購工具機和零組件產品。（編輯：張良知）1110223

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