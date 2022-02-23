台光電去年每股賺16.5元創新高 看好網通產品動能

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（中央社記者江明晏台北23日電）台光電去年營收創歷史紀錄，年增幅度達41.56%，寫近15年新高，每股純益16.5元，同創歷史新高，看好2022年基礎建設網通類產品營運將延續強勁動能，營收占比會顯著提高。

環保暨高階基材廠商台光電公布第4季財報，2021年第4季營收達新台幣101.62億元，年增35.19%；毛利率27.14%，創歷史同期新高，稅後純益達14.92億元，每股純益為4.47元。

台光電累計2021年營收385億元，再創歷史新高，年增41.56%，為近15年以來最高單年成長幅度。2021年毛利率達26.15%，較2020的25.88%、2019年的24.53%持續成長，創近年新高。

台光電說明，毛利率持續增加除了因全產能生產銷售外，高階網通產品出貨大增及手持式裝置產品需求強勁成長，使產品組合更優化。累計2021年稅後純益為55億元，每股純益為16.5元，同創歷史新高。

台光電董事會決議擬配發每股10元現金股利，以今天股票收盤價288元計算，殖利率達3.47%。另股東會訂5月26日召開。

台光電表示，憑藉全球第一無鹵環保材料及高階HDI技術基礎，在伺服器Whitely平台的市占率較前一代產品成長數倍，預計在新伺服器平台市占率將再大幅成長；另外，交換器400G產品切入大型資料中心，市占率較前一代產品有10倍以上成長，預計400G交換器在今年將成為交換器的主流產品。在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022年基礎建設網通類產品營運將延續2021年強勁成長動能，營收占比繼續顯著提高。

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台光電表示，載板材料為日、韓業者以外，唯一以自有技術具備生產載板材料的廠商。台光電近期又取得更多國際大廠認證及訂單，將針對客戶需求擴建載板材料產能，最大月載板產能將達到30萬張。除了提供所有載板客戶所需產能以外，也能滿足類載板客戶對品質日益提高的要求。

高階HDI類載板材料方面，台光電表示，除了手機客戶對於類載板需求日益增加以外，高階筆電、平板、遊戲機、固態硬碟及繪圖卡等，採用高階HDI設計的需求持續增加，台光電耕耘高階HDI多年，持續受惠此一趨勢。（編輯：張均懋）1110223