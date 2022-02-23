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精誠去年營收295.26億元 每股賺4.9元

2022/2/23 20:07
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（中央社記者江明晏台北23日電）精誠資訊董事會今天通過110年財報，每股稅後盈餘為4.9元；精誠去年營收新台幣295.26億元，但110年稅後淨利則因財務投資利益減少，較前年同期下降約27%。

精誠資訊民國110年合併營收為新台幣295.26億元，年增24.4%；合併稅後淨利為12.13億元，與前年度同期合併稅後淨利減少27.15%。董事會並同時決議111年股東常會將於5月26日舉行。

精誠資訊表示，精誠110年營收創新高，主因為精誠持續透過5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力，以及上雲、用雲、管雲、護雲4大雲服務核心技術，協助客戶在多雲混合的架構下，打造創新價值的數據服務與商業模式，創造指數型成長。

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此外，精誠投資銓鍇國際，共同投入AWS雲服務；取得微軟最高標準技術的Azure Expert MSP（Managed Service Provider）認證；並且推出自主研發的SaaS雲服務內容，成功掌握後疫時代的企業雲服務與數位轉型商機，逐步提升年度經常性收入的占比，帶動業務穩定成長，但110年稅後淨利則因財務投資利益減少，較去年同期下降。

邁入111年，精誠表示，目標成為台灣最大雲服務收入公司，也將以成為台灣資安監控第一為目標、以及發展精準醫療產業創新基因研究製程服務等等。今年精誠更將加碼投資海外事業，走出台灣，初期以亞洲為發展腹地，進入東南亞以及東北亞市場，與新創企業與當地夥伴合作，爭取世界級的市場與客戶。（編輯：黃國倫）1110223

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