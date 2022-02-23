亞太投資人看好商用不動產 偏好工業及倉儲物流

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）高力國際發布最新「2022年亞太區投資人展望」報告，多數投資人仍正面樂觀看待今年商用不動產市場，工業地產及倉儲物流連續兩年成為投資人首選。

高力國際在超過300位的受訪者中，有高達84%的受訪者對今年經濟前景持穩健樂觀態度，認為商用不動產投資市場將延續2021年的復甦態勢，2022年的亞太區交易將持續增加，各類投資產品偏好程度排序為工業及倉儲物流、商辦、零售及旅館。

展望2022年，多數投資人仍正面樂觀看待市場，以產品來看，在全球供應鏈重組及疫情的帶動下，工業地產及倉儲物流連續兩年成為投資人首選。

高力國際研究部董事梁儀盈認為，這兩年除了因為生活型態改變創造指尖經濟商機外，供應鏈重組也使得製造業廠商有更多的擴廠及儲貨備貨需求，倉儲需求明顯躍進。

除了工業及物流產品外，一向被投資人視為避險及穩健投資的辦公室，在2022年仍保持熱門，尤其隨著企業主、投資者及承租戶越來越重視大樓的智慧設備、健康與節能減碳設計，多數投資人會將重點放在精華地段的舊樓重建，其次是產業新興區域。

高力國際指出，從2021年的交易來看，可以感受到零售業與旅館業經歷凜冽的寒冬後，買氣回升，全球逐步放寬各項限制，預期谷底已過，下半年營業表現將明顯成長。

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高力國際董事總經理劉學龍認為，疫情加速催化科技進步及生活方式改變，氣候變遷使得環境議題受到重視，人口老齡化帶來的銀髮商機，也支撐了資料中心、共享辦公、共享住宅、樂齡住宅等非傳統商用不動產的需求，2022年將會是這些非傳統商品的機遇之年。

劉學龍說明，這幾年的台灣經濟主要還是靠外貿在拉抬，今年工業地產需求依然穩健；若台灣下半年也跟上解封腳步，內需消費及觀光可望成為今年經濟成長主力，零售及觀光飯店業應盡早布局甚至轉型，以搶得先機，迎來疫後的人流及金流。（編輯：張良知）1110223