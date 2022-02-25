cama跟進咖啡漲價潮 26日起一杯黑咖啡漲10元【獨家】

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擁有160間門市的cama café宣布，將於26日調整部分品項售價，上漲新台幣5到10元。（圖取自facebook.com/camacafe）

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（中央社記者江明晏台北25日電）連鎖咖啡掀漲價潮，繼路易莎咖啡後，擁有160間門市的cama café宣布，將於26日調整部分品項售價，上漲新台幣5到10元。董事長何炳霖坦言成本暴增，這是「10年來對咖啡產業最嚴苛的考驗」。

因近期國際物價上漲與咖啡產地農收減產，導致咖啡價格飆漲80%，為維持咖啡品質，cama宣布將於2月26日調整部分品項售價，這也是近5年來首度調整售價。

此次漲價的品項包括所有冷萃咖啡系列與濾掛咖啡包，價格調升5元；新鮮現烘與精品手沖咖啡系列，價格調升10元；至於鮮萃茶飲全品項則維持原價。合計上漲飲品總數約30個的品項。

舉例來說，經典黑咖啡中杯原價45元，上漲為55元；經典拿鐵中杯65元，則調漲為75元。但配合商品價格調整，cama也推出會員回饋優惠，在2月26日至3月1日推出黑咖啡、經典拿鐵、特調咖啡3款熱銷商品大杯88折優惠，等於緩漲數日，盼守住客源勿流失。

何炳霖表示，在品牌決定要調整價格後，就開始思考該如何把前因後果娓娓道來，而不是短短幾個字說聲「謝謝支持」就漲價，因此寫了一封給消費者的信，希望把漲價決定緣由讓消費者清楚知道。

cama在信中點出「一杯好咖啡的難處」，表示這是「10年來對咖啡產業最嚴苛的考驗」，通貨膨脹與極端氣候構築的風暴，最終掀起咖啡農作價格飆漲80%的大浪，席捲至世界上每一個市場；而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的勞力不足，從咖啡豆採收、產地處理到國際貨運塞港，導致創紀錄的全球咖啡豆短缺。

cama表示，品牌生豆進貨價格自2021年起已飆漲約60%，連同其他銷售必需品如紙杯、塑膠製品等成本，漲幅也達到約30%，甚至在一年內接獲3次廠商漲價公告。

cama指出，此刻面臨的成本膨脹，實屬相當無奈，為維持品質，決定提出部分品項售價調整。（編輯：張良知、楊凱翔）1110225