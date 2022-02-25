證交所ESG論壇 凸顯台灣全球供應鏈角色

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（中央社記者潘智義台北25日電）台灣證券交易所副總經理陳麗卿今天表示，台灣位居全球供應鏈要角，企業永續轉型是必經之路。台股企業已累積豐富經驗與能量，這也是台股能持續創高、並在全球重要ESG指數占高權重的因素。

證交所與野村證券舉辦ESG（環境、社會責任、公司治理）引資活動，邀請聯電、鴻海、中華電、萬海、富邦金、聯詠、瑞儀7家重量級上市公司與會。

陳麗卿透過新聞稿指出，隨著各國政府力推永續發展與循環經濟，ESG永續經營議題不僅在產業界蔚為風潮，也主導了全球數千億美元的投資風向。本次ESG投資說明會，即為增進國際大型ESG投資人對台灣證券市場推動ESG成果的瞭解，進而強化長期投資意願。

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她說，證交所與野村證券首辦ESG引資論壇，由上市公司的永續經營典範，向國際專業投資機構展現台股ESG優勢。

另外，本次引資活動為證交所首場ESG投資說明會，邀請來自半導體業、金融業、電信業、航運產業共7家超重量級上市公司，分享企業永續經營實務及新商業模式展望；合計70位來自香港、新加坡、台灣、日本及歐美等地的ESG專業投資機構代表參與。（編輯：張良知）1110225