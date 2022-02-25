新台幣重摔成最弱亞幣 學者：短期衝擊後回歸基本面

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儘管25日台灣股匯市回穩，但俄烏戰爭開打後，新台幣貶回28元價位，今年以來重貶3.31角，淪為最弱亞幣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）俄烏戰火愈演愈烈，引發外資大出逃，儘管今天台灣股匯市回穩，但俄烏戰爭開打後，新台幣貶回28元價位，今年以來重貶3.31角，淪為最弱亞幣。

根據央行統計主要貨幣對美元匯率的升貶幅，新台幣今年以來貶值3.31角、貶幅為1.18%，貶幅大於越南盾的0.09%、韓元1.07%以及日圓的0.15%，人民幣今年以來升值1.03%，新加坡幣也升值0.04%。

台經院今天舉行景氣動向記者會，媒體詢問，過去兩年來，新台幣匯率強勁升值，穩坐「最強亞幣」寶座很長一段時間，但俄烏大戰改寫此局面，新台幣不只匯率重挫，還淪為最弱亞幣，原因為何。

台經院所長吳孟道分析，市場對美國聯準會升息的預期心理升溫，促使近期美元指數轉強，新台幣跟著承壓；近日俄烏戰火急遽升溫，更引發金融市場動盪，新台幣應聲重挫，但新台幣匯率僅是因短暫衝擊陷入整理，短期因素結束後，還是會回歸基本面。

「經濟表現好，貨幣不會差到哪」，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，去年台灣經濟成長率超過6%，新台幣蟬聯最強亞幣的稱號，今年只要經濟保持強勁態勢，匯率就不會太弱。

主計總處24日也發布最新經濟預測，上修2022年經濟成長率至4.42%，認為俄烏衝突不影響台灣出口與投資，且國際對台灣半導體晶片需求殷切，台灣經濟受影響有限。

媒體追問，若俄烏戰事擴大，危及全球經濟，台灣經濟成長率是否可能下修；孫明德表示，即使從對消息面較敏感的金融市場來看，也僅是一日反應，美股從開盤到收盤，先狂瀉後收漲，好比冬天到夏天，實體經濟的反應要比金融情勢花更長時間，「一兩天的戰事不足以代表全年經濟」。

孫明德補充，俄烏占全球經濟比重才2%，若戰事僅維持短暫時間，沒有影響到重要供應鏈區域（亞洲）及重點需求地區（西歐、北美），對實體經濟影響會非常小；整體來看，俄烏戰爭短期會造成金融市場及能源價格波動，中長期對實體經濟影響則有限。（編輯：張均懋）1110225