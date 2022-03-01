俄央行禁外資賣股 金管會：不影響投信基金流動性

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（中央社記者謝方娪台北1日電）俄羅斯遭西方國家制裁，為穩定市場，俄羅斯央行禁止外資賣出有價證券。金管會指出，境內基金持有俄羅斯股票部位主要是在歐美交易所掛牌的GDR和ADR，基金調節部位流動性不受影響。

俄羅斯入侵烏克蘭，遭多個國家經濟和金融制裁，恐重創俄羅斯市場，莫斯科交易所暫停交易，俄羅斯央行也宣布禁止外資出售有價證券。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，目前國內投信基金投資俄羅斯有價證券主要以美元計價為主，並非盧布計價，且基金持有股票部位主要為在歐美交易所掛牌的GDR（海外存託憑證）和ADR（美國存託憑證），不屬於俄羅斯央行禁止交易範圍，不影響基金調節部位的流動性。

另俄羅斯部分銀行遭逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，由於國內投信基金投資俄羅斯債券主要為國際美元債，基本上不會受到SWIFT限制，仍可進行交割，也可選擇非俄羅斯券商或銀行進行交易。

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考量國際對俄羅斯制裁若進一步擴大，可能影響俄羅斯投資部位流動性，蔡麗玲說，基金經理人會依市場流動性進行投資組合調整，持續調節投資部位，投信業者也已啟動風險控管應變機制，增強市場監控，密切觀察投資標的流動性及交易對手風險變化，即時擬具風險應對方案。

俄羅斯主權信用評等已遭國際信評機構標普（S&P）降評，蔡麗玲表示，目前已發行的俄羅斯主權債仍可進行交易，但報價狀況將會視風險波動現況和交易對手風險控管而定，金管會已請基金經理人密切注意，俄羅斯信評遭降評，就必須評估次級市場價格、流動性及買賣價差，進行相關調節；若為被動式基金成分債券遭降評，以致未符合指數編製規則條件，基金將適時啟動對應處理。（編輯：楊蘭軒）1110301