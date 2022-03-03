台灣孕育軟體獨角獸 玩美移動第3季赴美上市

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（中央社記者吳家豪台北3日電）多媒體廠商訊連科技今天宣布，旗下轉投資玩美移動與美國掛牌上市的特殊目的收購公司PAQC達成合併協議，將以玩美移動估值10.2億美元（約新台幣284億元）合併並赴美上市，達到獨角獸估值門檻（10億美元）。

訊連科技董事長兼執行長黃肇雄召開重大訊息記者會表示，今天是訊連、玩美和台灣軟體產業的好日子，因為台灣又孕育出一個「軟體獨角獸」，預期於今年第3季在美國那斯達克上市。

此合併案預計將為玩美移動籌募總額高達3.35億美元（約新台幣94億元）的資金，包含並行私募增資案的5000萬美元、遠期購買協議的5500萬美元、Provident Acquisition Corp（PAQC）以信託方式持有的2.3億美元，受限於適用的股東贖回權。合併上市後玩美移動估值上看14億美元。

此次私募增資交易中的新投資人包含香奈兒（CHANEL）、訊連科技、資生堂（SHISEIDO）、Snap及其他金融投資人。募資款項將用於開發玩美移動人工智慧（AI）、AR SaaS科技，包含商品虛擬試用、臉部偵測分析和數位諮詢服務等，並加速國際市場擴張。

交易案預計2022年第3季完成，玩美移動將為存續的美國那斯達克上市主體，並擬用新的股票代碼PERF。

訊連2021年度合併營收約新台幣15.77億元，年減3.9%；營業利益1.97億元；因認列業外投資玩美移動虧損7.96億元，造成訊連去年全年稅後虧損約5.36億元，每股虧損7.21元。（編輯：楊蘭軒）1110303