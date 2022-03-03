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AES-KY 2月營收續創新高 新普信邦創同期新高

2022/3/3 21:59
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）電池模組股王AES-KY業績持續火熱，2月儘管工作天數較少，營收仍衝上新台幣12.01億元，月增10%，年增23.1%，續創單月營收歷史新高；新普及零件廠信邦則均繳出歷年同期新高表現。

AES-KY持續受惠料源改善，電動自行車、UPS鋰電池拉貨暢旺推動2月營收持續創新高，累計年前2個月營收22.93億元，年增34.1%。法人看好AES-KY第1季營收有機會超越去年第4季，優於原先預期。

新普2月營收72.3億元，月增3%，年增8%，呈現雙成長態勢，客戶去年進行庫存調整告一段落後，逐步恢復拉貨動能，加上子公司AES-KY快速成長推動，讓新普2月營收創下歷年同期新高表現，累計今年前2個月營收142.85億元，年減1.8%。

信邦2月合併營收21.35億元，較去年2月17.36億元成長23.02%，與1月23.53億元減少9.27%，但仍為歷年同期新高；累計前2月合併營收44.89億元，較去年同期成長16.67%。

信邦累計前2月的醫療及健康照護、汽車、綠能及節能、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售，分別較去年同期成長19.99%、38.46%、6.62%、18.36%及14.56%。（編輯：楊凱翔）1110303

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