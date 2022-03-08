俄債用盧布還 金管會：投信評估不影響基金流動

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（中央社記者謝方娪台北8日電）俄羅斯政府宣布暫時允許俄羅斯企業以盧布償還債務，金管會指出，投信評估對基金流動沒有影響，投資人仍可進行基金贖回相關作業，金管會已請投信密切注意，視市場情況調節俄債部位。

金管會統計，截至今年1月底為止，本國銀行對俄羅斯授信新台幣0.64億元、投資50.38億元，對烏克蘭僅授信0.03億元，合計烏俄曝險51.05億元，占本國銀行近60兆元總資產約0.0086%。

隨著俄烏衝突升溫，金管會銀行局副局長林志吉表示，銀行對俄羅斯曝險不高，金管會已接洽在俄羅斯有曝險部位的銀行，請銀行必須關注最新情勢，並依會計原則進行評價和提列減損。

他也說，整體而言本國銀行資產品質尚屬良好，資本適足、體質穩健，金管會持續緊盯後續變化。

另截至今年1月底，證券期貨業並未投資俄羅斯有價證券，不過投資人仍有透過境內外基金持有俄羅斯部位，截至2月底，投資人透過境內基金持有俄羅斯曝險部位269億元，占投信基金規模0.55%，另截至1月底，投資人透過境外基金持有俄羅斯曝險部位317億元，占相關基金規模0.85%，都不逾1%。

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從個別基金觀察，有8檔投信基金投資到有俄羅斯曝險的相關債券，比重占基金淨值的10%至15%，其他102檔投信基金投資到有俄羅斯曝險的相關債券比重都低於10%。

針對俄羅斯政府宣布暫時允許俄羅斯企業以俄羅斯法定貨幣盧布償還債務，金管會證期局副局長郭佳君表示，投信評估對基金流動沒有影響，投資人申請相關贖回基金作業不受影響，金管會並已請相關投信公司密切注意整體俄羅斯債券狀況，視市場情況調節部位。（編輯：楊蘭軒）1110308