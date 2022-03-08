更多編輯台推薦新聞：
從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓
運動

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭7/300

金管會：俄烏開戰 金融業虛擬貨幣業配合國際制裁

2022/3/8 22:23（3/8 22:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯入侵烏克蘭引發撻伐，金管會已要求金融業及虛擬貨幣業配合國際制裁。（圖取自Pixabay圖庫）
俄羅斯入侵烏克蘭引發撻伐，金管會已要求金融業及虛擬貨幣業配合國際制裁。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北8日電）俄羅斯入侵烏克蘭，遭國際制裁，根據金管會提交立法院財委會的書面報告顯示，金管會已要求金融業及虛擬貨幣業持續關注制裁黑名單，並配合環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統的制裁措施。

烏俄情勢升溫，對金融市場衝擊成為各界焦點，金管會主委黃天牧明天將赴立法院財委會，針對「俄烏戰爭與近期國際局勢對我國金融市場與金融服務業之衝擊與政策因應」進行專題報告。

根據金管會今天提交財委會的書面報告，金管會指出，配合國際間陸續對俄羅斯採取多項制裁，金管會已要求金融機構及虛擬資產平台業者持續關注及更新制裁黑名單資訊，落實執行洗錢防制，並配合SWIFT等制裁措施辦理，注意交易風險並採行適當控管措施。

另金管會表示，銀行及虛擬資產平台業者客戶或交易有關對象若涉及美國財政部「海外資產控制辦公室」（OFAC）或各國制裁名單，考量制裁風險，業者將依風險基礎方法，在不違反國際制裁原則下，審慎決定業務往來關係或交易方式。

近期國際情勢緊張，台股波動增加，今年以來截至3月8日為止台股跌幅達7.65%，不過金管會強調，台股與其他亞洲國家相較仍相對穩定，且就上市櫃公司營收表現等數據觀察，台股基本面仍相對良好。

金管會統計，截至今年1月底，本國銀行對俄羅斯曝險新台幣51.02億元，對烏克蘭曝險0.03億元，合計僅占國銀總資產59.6兆元的0.0086%；保險業對俄羅斯曝險1382億元，占保險業資金0.46%；對烏克蘭無投資；另證券期貨及投信投顧業對烏俄無曝險。

另外，截至今年2月底，投資人透過投信基金持有俄羅斯及烏克蘭曝險分別為269億元及32億元；截至今年1月底，投資人透過境外基金持有俄羅斯及烏克蘭曝險分別為317億元及121億元，占全體投信基金規模及投資人持有境外基金總額占比皆未達1%，曝險程度尚屬可控。（編輯：楊凱翔）1110308

延伸閱讀
俄債息若用盧布還 金管會：壽險業要注意匯率風險俄遭降評至垃圾級 壽險持有1382億部位半年內處理美若禁俄羅斯石油進口將影響經濟 6面向看懂如何衝擊全球
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀