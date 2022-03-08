金管會：俄烏開戰 金融業虛擬貨幣業配合國際制裁

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俄羅斯入侵烏克蘭引發撻伐，金管會已要求金融業及虛擬貨幣業配合國際制裁。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者謝方娪台北8日電）俄羅斯入侵烏克蘭，遭國際制裁，根據金管會提交立法院財委會的書面報告顯示，金管會已要求金融業及虛擬貨幣業持續關注制裁黑名單，並配合環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統的制裁措施。

烏俄情勢升溫，對金融市場衝擊成為各界焦點，金管會主委黃天牧明天將赴立法院財委會，針對「俄烏戰爭與近期國際局勢對我國金融市場與金融服務業之衝擊與政策因應」進行專題報告。

根據金管會今天提交財委會的書面報告，金管會指出，配合國際間陸續對俄羅斯採取多項制裁，金管會已要求金融機構及虛擬資產平台業者持續關注及更新制裁黑名單資訊，落實執行洗錢防制，並配合SWIFT等制裁措施辦理，注意交易風險並採行適當控管措施。

另金管會表示，銀行及虛擬資產平台業者客戶或交易有關對象若涉及美國財政部「海外資產控制辦公室」（OFAC）或各國制裁名單，考量制裁風險，業者將依風險基礎方法，在不違反國際制裁原則下，審慎決定業務往來關係或交易方式。

近期國際情勢緊張，台股波動增加，今年以來截至3月8日為止台股跌幅達7.65%，不過金管會強調，台股與其他亞洲國家相較仍相對穩定，且就上市櫃公司營收表現等數據觀察，台股基本面仍相對良好。

金管會統計，截至今年1月底，本國銀行對俄羅斯曝險新台幣51.02億元，對烏克蘭曝險0.03億元，合計僅占國銀總資產59.6兆元的0.0086%；保險業對俄羅斯曝險1382億元，占保險業資金0.46%；對烏克蘭無投資；另證券期貨及投信投顧業對烏俄無曝險。

另外，截至今年2月底，投資人透過投信基金持有俄羅斯及烏克蘭曝險分別為269億元及32億元；截至今年1月底，投資人透過境外基金持有俄羅斯及烏克蘭曝險分別為317億元及121億元，占全體投信基金規模及投資人持有境外基金總額占比皆未達1%，曝險程度尚屬可控。（編輯：楊凱翔）1110308