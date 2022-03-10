力挺受俄烏戰事影響台商 財長指示公股行庫協助

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（中央社記者張璦台北10日電）財政部長蘇建榮今天與九大公股行庫業務會報，會中蘇建榮指示，公股行庫須協助受俄烏戰爭衝擊的台灣廠商。此外，財政部次長阮清華日前提到，配合經濟部政策協調貸款展延。

蘇建榮今天在九大公股行庫業務會報聽取各家獲利表現外，也針對俄羅斯、烏克蘭局勢，提醒要關注、追蹤投資和授信的曝險。

俄羅斯日前公布不友善國家與地區名單，台灣入列，行政院長蘇貞昌表示，若民眾、產業或廠商受到影響，政府自當協助。

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蘇建榮晚間接受中央社記者電訪時表示，公股行庫相關投資曝險不多，因此影響不大，也指示盡力協助受俄烏戰事影響的企業。

針對協助企業作法，阮清華昨天赴立法院財委會進行專題報告並備質詢時表示，因俄烏戰事受衝擊中小企業，財政部將協調公股行庫在貸款方面盡量予以展延：此外，經濟部已召開相關會議，若有政策需求協助，財政部也會加以配合。（編輯：潘羿菁）1110310