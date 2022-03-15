鴻海布局沙烏地策略 法人：先電動車再半導體

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）外媒報導，鴻海正與沙烏地阿拉伯洽商在當地合資建造晶圓代工和生產電動車電子元件等的多功能工廠。法人分析，鴻海在當地布局採「先電動車再半導體」的策略，而當地沙漠城「新未來」（NEOM）強攻智慧城市，頗有釋出與鴻海合作訊息積極曝光的味道。

美國「華爾街日報」（WSJ）今天引述知情人士報導，鴻海集團正與沙烏地阿拉伯洽商，在當地合資90億美元打造可生產微晶片、電動車電子元件、以及其他包括面板等電子零組件的多功能工廠。

報導指出，沙國政府正複審鴻海集團的提案，在當地沙漠城「新未來」（NEOM）設立製造以表面組裝技術（surface-mount technology）和晶圓生產等雙產線的晶圓代工廠。

除了沙國，報導透露，鴻海集團也正與阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）洽談在當地建廠的可能性。

沙國希望鴻海集團可保證、相關工廠生產比重2/3的產品能直接應用在鴻海的供應鏈中，確保工廠客戶端以及獲利。

鴻海在2月下旬公告擬投資5.625億里亞爾（約合1.5億美元、新台幣41.8億元），取得新設合資公司股權。市場解讀，這是鴻海集團與沙烏地阿拉伯Public Investment Fund合資電動車公司的一環。

熟知鴻海策略布局的法人今天接受中央社記者詢問分析，鴻海在沙烏地布局，應會採取「先電動車再半導體」的策略，也就是在沙烏地先落實電動車產線，是鴻海集團的優先考量，至於外媒報導的多功能工廠，看來不太像是鴻海集團熟悉的投資模式。

法人指出，沙烏地當地的「新未來」（NEOM）沙漠城，積極強攻智慧城市建設，也希望外界對這座城市有更多印象，外媒消息不排除是當地政府主動放出的訊息，頗有釋出與鴻海合作訊息積極曝光的味道。

鴻海集團積極在全球布局半導體和電動車生產據點，整體觀察，鴻海已在日本、台灣、中國、歐洲、馬來西亞等地布局半導體和電子元件供應鏈，一方面，鴻海運用集團身為全球最大電子零組件買家的角色與採購能力，發揮極大化的議價空間，降低採購成本；此外，鴻海因應區域化生產和區域製造趨勢，要穩定在地化供應鏈供貨；再者，鴻海積極擴張半導體和關鍵元件生產能力，更是為了提高集團毛利率表現。

在電動車，鴻海1月下旬已與印尼企業簽署電動車產業合作備忘錄，雙方預計近日將簽署合約；在美國與商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors合作的Endurance電動皮卡車款，最快第3季量產；在泰國電動車產線預計今年開工，規劃1年半至2年完工，最快2024年上半年可量產。（編輯：楊凱翔）1110315