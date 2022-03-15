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鴻海公開逾1400件專利 免費授權新創公司使用

2022/3/15 17:35
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海今天公布「鴻海專利扶植新創計畫」，彙整出超過1400件專利，免費授權給新創公司申請使用，專利涵蓋機器人、人工智慧、區塊鏈等新技術。

鴻海今天傍晚透過新聞稿，公布「鴻海專利扶植新創計畫」，彙整超過1400件專利，免費授權給新創公司申請使用，同時提供免費專利諮詢服務。

這項專利扶植新創計畫，將優先提供給成立2年內的新創公司，其技術、產品、營業領域符合鴻海推動核心技術與未來產業的新創事業，經申請審查通過後，將提供3年無償、非專屬授權使用。

鴻海表示，第一階段已公布超過1400件專利，涵蓋領域包括資通訊系統、觸控面板、製程改善、機器人、人工智慧（AI）、區塊鏈、穿戴裝置、訊號控制、馬達、機械設備與結構等。

鴻海中央智權總處處長林忠億指出，希望透過此項計畫，讓新創團隊關鍵的起步期，能專注在創意工作上，藉由鴻海的專利價值，開創多元運用的可能。

根據資料，去年8月鴻海集團成立中央智權總處，合併納米中心智權部，以全新編制，針對集團智財各面向需求，提供專業服務；到今年1月上旬，鴻海集團在全球有效發明專利超過5.42萬件，其中以美國和日本兩大市場為主，合計專利占比約62.5%。（編輯：楊蘭軒）1110315

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