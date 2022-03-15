非法期貨頻傳 近3年金管會移送檢調211件

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（中央社記者謝方娪台北15日電）非法期貨猖獗，金管會自2019年至今年2月已移送檢調偵辦211件非法期貨案。金管會強調，若未經許可經營期貨、期信、期顧等業務，可能面臨7年以下有期徒刑，併科新台幣300萬元以下罰金。

金管會統計，2019年至今年2月底為止，已移送211件非法期貨案，其中以2020年、2021年各移送70件最頻繁。今年前2月有15件非法期貨移送案，相比去年同期增加3件。

金管會證期局副局長蔡麗玲說，非法期貨並無專業期貨知識，也沒有對交易人的保障措施，呼籲民眾從事期貨交易時，一定要透過合法期貨業者進行交易，自身權益才能獲得保障。

蔡麗玲也指出，非法期貨招攬交易人手法通常是用低手續費、免保證金、賺多賠少為號召，引誘民眾至地下期貨進行交易，或假借合法期貨商名義向民眾仲介或招攬非法期貨業務。

依期貨交易法112條規定，若未經許可經營期貨、期信、期顧等業務，可能面臨7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。

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此外，金管會2020年、2021年移送非法期貨案件數衝高，主因為1、2名熱心民眾針對地下期貨提出多件檢舉案所致。金管會去年1月修法提高檢舉獎金額度，從原先1萬元至40萬元，一舉提高至5萬元至400萬元，盼鼓勵民眾檢舉金融不法。

為防範民眾受到非法期貨業者不當勸誘，金管會證期局已在網站開闢「金融資訊專區」，可查詢經金管會核准的期貨業名冊；金管會證期局同時在網站開闢「防範地下期貨宣導專區」，針對常見地下期貨態樣、招攬手法及如何防範等，提供相關資訊給民眾查詢。（編輯：潘羿菁）1110315