純網保推即時精算 金管會：3條件下並非不可行

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（中央社記者謝方娪台北16日電）金管會拍板開放設立純網保，有新創業者提出即時精算和精準精算構想，金管會表示，若提出的模式可行，在落實風控、定價公平、對消費者保護沒問題，並非不可行。

金管會今天舉辦純網保公聽會，有新創業者提出對未來純網保的想像，是否可開放即時精算和精準精算。

業者說，過往進行商品費率精算時，通常會先猜測假設性費率，後續透過實際數據回饋再回頭重新定義費率結構；以外送員碎片式保單為例，定價過程必須先提一個假設情境，再透過和外送員資料串接，得到進一步數據，再重新定價。

業者提議，未來純網保是否可開放送審線上即時精算模型，讓主管機關審查費率計算及調整模式合理性，未來業者串接外送員實際數據資料後，可立刻調整費率，讓保戶即時知道當下最合理公平的費率，不必每次調整都重新送主管機關審查，達到精算流程再造。

金管會保險局長施瓊華表示，配合未來純網保創新營運模式，金管會不是不可能調整商品送審流程，只要業者送審的模型可行，在落實風險控管、定價公平性、對消費者保護沒有問題的前提下，金管會可以進行審理。

另外，新創業者也提出，未來是否可在民眾同意的前提下，透過人臉辨識、健保卡讀卡串接資料，得到過去就診紀錄，讓業者為客戶進行客製化的精準精算服務，訂出各個客戶的合理價格。

金管會保險局副局長林志憲說，純網保的創新也包含技術創新，業者提議可以作為考量，若創新商業模式和現行法規有互相抵觸 ，金管會也願意進行檢討。（編輯：楊凱翔）1110316