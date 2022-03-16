更多編輯台推薦新聞：
村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思
文化

村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽
運動

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

純網保推即時精算 金管會：3條件下並非不可行

2022/3/16 20:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）金管會拍板開放設立純網保，有新創業者提出即時精算和精準精算構想，金管會表示，若提出的模式可行，在落實風控、定價公平、對消費者保護沒問題，並非不可行。

金管會今天舉辦純網保公聽會，有新創業者提出對未來純網保的想像，是否可開放即時精算和精準精算。

業者說，過往進行商品費率精算時，通常會先猜測假設性費率，後續透過實際數據回饋再回頭重新定義費率結構；以外送員碎片式保單為例，定價過程必須先提一個假設情境，再透過和外送員資料串接，得到進一步數據，再重新定價。

業者提議，未來純網保是否可開放送審線上即時精算模型，讓主管機關審查費率計算及調整模式合理性，未來業者串接外送員實際數據資料後，可立刻調整費率，讓保戶即時知道當下最合理公平的費率，不必每次調整都重新送主管機關審查，達到精算流程再造。

金管會保險局長施瓊華表示，配合未來純網保創新營運模式，金管會不是不可能調整商品送審流程，只要業者送審的模型可行，在落實風險控管、定價公平性、對消費者保護沒有問題的前提下，金管會可以進行審理。

另外，新創業者也提出，未來是否可在民眾同意的前提下，透過人臉辨識、健保卡讀卡串接資料，得到過去就診紀錄，讓業者為客戶進行客製化的精準精算服務，訂出各個客戶的合理價格。

金管會保險局副局長林志憲說，純網保的創新也包含技術創新，業者提議可以作為考量，若創新商業模式和現行法規有互相抵觸 ，金管會也願意進行檢討。（編輯：楊凱翔）1110316

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族