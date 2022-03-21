更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎
娛樂

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了
國際

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
雲林水燦林國小外聘講師確診 全校停課至26日
首頁 / 產經

長程輪擱淺美國近7天 長榮：已擬定脫困計畫

2022/3/21 13:41（3/21 13:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
長榮海運旗下「長程輪」於美東時間13日晚間在美國華盛頓附近擱淺受困。（美聯社）
長榮海運旗下「長程輪」於美東時間13日晚間在美國華盛頓附近擱淺受困。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北21日電）長榮海運「長程輪」美東時間13日擱淺美國巴爾的摩切薩皮克灣後，找來去年拯救長賜輪的公司Donjon-Smit協助。長榮今天說明，目前已擬定船舶脫困計畫，待當地主管機關核准即可執行。

長榮海運旗下長程輪（Ever Forward）美東時間13日晚間受困美國巴爾的摩切薩皮克灣（Chesapeake Bay）至今近7天，長榮海運日前再度聘請去年拯救擱淺在蘇伊士運河上長賜輪（Ever Given）的海事救援公司Donjon-Smit前來相助。

長榮表示，Donjon-Smit已完成長程輪擱淺事故的相關檢查及資訊分析，並擬定船舶脫困計劃書，待當地主管機關核可後即可執行。

長榮表示，脫困作業將先安排挖泥船在長程輪周邊開挖，清除部分淤泥以提升船身浮力，並增加主機俥葉及舵板與海底的空間，確保船舶安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

長榮也提到，救援團隊正在調集當地所有可動用的拖船資源投入脫困行動。待開挖作業完成，將調整「長程輪」的壓艙水量減少船舶載重，並搭配主機動力，利用港區的最佳高潮時段脫困。

至於船員情況及貨物方面，長榮回應中央社記者詢問時說明，長程輪目前無損壞、漏油等問題，船上人員也都有補給，搭載貨品多以乾貨為主，目前狀況無虞，僅商品抵達時間會延遲，至於船隻脫困時程則還沒辦法估算。（編輯：郭無患）1110321

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族