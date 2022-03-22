SEMI：全球晶圓廠設備支出首破千億美元 再創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）國際半導體產業協會（SEMI）今天公布全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast），預估今年全球前端晶圓廠設備支出總額將較去年成長18%，來到1070億美元，創歷史新高，已連續3年成長。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球晶圓廠設備支出首次衝破千億美元大關，是半導體產業新的歷史里程碑。，因應各種市場與新興應用需求，產業加大力道、擴充且升級產能。

SEMI行銷暨產業研究副總裁馬洛特拉Sanjay Malhotra分析，2023年可望持續穩健成長，全球晶圓廠設備支出將保有千億美元以上高水準表現，今年和2023年全球半導體產能的成長曲線也將穩定上揚。

從全球市場來看，SEMI指出，台灣是今年晶圓廠設備支出火車頭，總額較去年增長56%，來到350億美元；韓國以增幅9%、總額260億美元排名第2；中國相比去年高峰下降30%，預估支出175億美元。

歐洲和中東地區今年支出可望創下當地歷史紀錄，達96億美元，SEMI表示，總額雖然不比其他前段班地區，但年成長爆衝248%；SEMI預計台灣、韓國和東南亞今年設備投資額都將創下新高。

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從半導體晶圓廠產能來看，SEMI全球晶圓廠預測報告，全球晶圓設備業產能連年成長，2021年提升7%，預估今年持續成長8%，2023年也有6%的漲幅；今年150家晶圓廠和生產線產能增加占所有設備支出比重超過83%，但隨著另外122家已知晶圓廠和生產線持續提升產能，預估明年相關占比將降至81%。

SEMI全球晶圓廠預測報告涵蓋1426家廠房和生產線，2021年或之後可能開始量產的124家廠房及生產線也包含在內。（編輯：黃國倫）1110322