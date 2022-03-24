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玉山銀擴大布局日本 金管會核准福岡分行申設案

2022/3/24 18:07
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（中央社記者謝方娪台北24日電）金管會今天核准玉山銀行向日本主管機關申設福岡分行，創今年本國銀行申設海外分行首例；若順利設立，將是玉山銀行在日本設立的第二家分行。

目前玉山銀行在日本已設有東京分行，考量日本政經環境穩定、與台灣雙邊貿易及相互投資往來密切，玉山銀行規劃在日本九州設立福岡分行以強化海外布局，提升海外業務動能，金管會銀行局副局長林志吉今天宣布予以同意。

今年以來，國銀申請赴海外布點共有3案，分別為合庫銀行在捷克布拉格申設代表人辦事處、台灣銀行在美國亞利桑納州鳳凰城申設代表人辦事處，玉山銀行為申設海外分行首例。

金管會統計，目前有8家台資銀行在日本設有1家子銀行及9家分行，其中8家分行位於東京、1家分行位於大阪，截至2021年底為止合計資產總額達新台幣7735億元。

2021年國銀日本據點合計稅前淨利達30億元，年增2.75倍，主因2020年國銀日本據點營運備抵呆帳提列較多，拖累獲利表現所致。

另一方面，從2020年至今，共有2家外資銀行來台申設分行，分別為印尼人民銀行及韓商韓亞銀行。

印尼人民銀行已在2021年11月30日開業，韓商韓亞銀行原本預計今年2月底開業，但因韓國疫情嚴峻影響人員來台，已向金管會申請延長至4月25日開業。（編輯：林淑媛）1110324

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