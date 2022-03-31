金管會抓違規徵求委託書 鐵腕祭出表決權將不算數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北31日電）委託書亂象頻傳，金管會今天公布3大新制，未來若發生價購委託書、利用他人名義取得、不符徵求人資格等違規情事被金管會處分，所代理的表決權將不予計算且1年內不得再擔任徵求人或代理徵求。

股東會委託書亂象頻傳，市場時有改革委託書制度呼聲，經過研議，金管會今天公布「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」部分條文修正草案，定調未來委託書制度3大監理新制，預告期定為60天。

第一，未來若發生價購委託書、利用他人名義取得、將徵求的委託書作為非屬徵求委託書出席股東會、不符徵求人資格等重大違反委託書規則情事經金管會處分，所代理的表決權將不予計算，且未來1年內將不得再擔任徵求人或代為處理徵求事務。

第二，針對代為處理徵求事務者，金管會要求辦理徵求事務的主管至少一人須有5年以上股務作業或辦理徵求事務實務經驗，並明定辦理徵求事務人員應參加股務教育訓練課程。

第三，受股東委託擔任徵求人或受徵求人委託代為處理徵求事務者，應在契約中訂明報酬並確實執行認識客戶（KYC）作業，定期檢視契約內容合理性並每年重新簽訂契約。

金管會證期局副局長蔡麗玲說，目前辦理代為徵求事務者共有33家，包含券商、非券商在內，券商辦理股務原本已有相關規範要遵循，因此新制主要針對通路業者強化管理。

蔡麗玲指出，先前集保結算所已和通路業者進行溝通，通路業者表示適用新規沒有太大困難，3家主要通路業者約有1050名徵求事務人員，其中已符合新制資格者占比約72%。

她也表示，新制草案預告期為2個月，加上後續行政程序，預計最晚今年7月底會正式發布新規定，為使業者有時間調整，第二和第三項新制已明定給予業者緩衝期至今年12月31日，第一項新制則是公告後立刻生效。

據金管會統計，自2010年至2021年為止，價購委託書、不符徵求人資格的違規案件各發生4件，將徵求的委託書作為非屬徵求委託書出席股東會共發生3件，利用他人名義取得委託書為0件。

若從整體委託書違規案件數觀察，自2017年至2021年共發生9件違規案件，其中有4件落在2021年，為近5年違規案件數高峰。

依現行規定，若有委託書徵求違規案件，金管會可開罰新台幣24萬元至480萬元不等罰鍰，過去金管會開出的最大罰單是2018年開罰過單件96萬元。（編輯：潘羿菁）1110331