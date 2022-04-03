昆山升級防疫南亞和南電閉環調度 台光電至6日停工

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）中國COVID-19疫情升溫，台商匯聚的昆山地區強化防疫措施，南亞塑膠和IC載板大廠南電今天下午表示，當地廠區既有人員閉環調度，不影響公司營運；環保暨高階基材廠台光電當地子公司2日起至6日暫時停工。

中國本土疫情升溫，昆山地區升級防控措施，南亞在當地設有南亞電子材料（昆山）、南亞加工絲（昆山）公司、以及必成玻璃纖維（昆山）公司；南電在當地設有南亞電路板（昆山）有限公司；台光電當地設有台光電子材料（昆山）有限公司。

南亞塑膠和南電今天公告指出，各子公司廠區人員備有宿舍，並進行嚴格門禁管制，以廠區既有人員閉環調度，不影響公司營運。

南電和南亞表示，密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，確保員工安全與健康。

台光電表示，配合當地政府對疫情防疫工作，從2日起至6日暫時停工，以確保員工安全與健康，對財務業務預估暫無重大影響。

模具沖壓件廠同協表示，昆山子公司配合當地政府對疫情防疫工作，2日起至6日暫時停工。（編輯：林淑媛）1110403