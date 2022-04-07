台開稱變更登記有瑕疵卻核准 經部：依法審查

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（中央社記者梁珮綺台北7日電）對於台開公司稱前副董事長吳子嘉所送變更事項登記表有多項重大瑕疵，卻未要求補正且迅速核准，經濟部今天說明，該說法與事實不符，是典型錯假訊息，一切依法審查。

台灣土地開發公司經營權之爭延燒，董事長邱于芸公開指控吳子嘉竊取台開公司及子孫公司傳票、主機設備及相關文件等財物，並對吳子嘉提告。

台開也指出，吳子嘉先前送至經濟部的變更事項登記表有多項重大瑕疵，但未被要求補正，且「迅予核准」，後續衍生出對台開一連串的損害，台開也將對經濟部商業司提出損害賠償及要求調查不法情事。

經濟部今天說明，台開說法與事實不符，是典型錯假訊息，一切依法審查。

經濟部表示，台開公司變更登記案主要有2案，首案為今年2月8日申請法人股東改派代表人為董事、董事長解任變更登記，因所附文件仍有補正釐清事項，同年2月18日函請台開公司補正申復，3月1日收到台開公司檢送相關申請補正文件。

經濟部指出，收到文件後，後續依公司法及公司登記辦法審查，確認無違法之虞，才在3月15日核准台開公司變更登記申請，強調並無「迅予核准」情形。

第二案則是以邱于芸為代表、在3月17日申請法人股東改派代表人為董事、解任副董事長吳子嘉、補選董事長為邱于芸，正依法審理中。（編輯：潘羿菁）1110407