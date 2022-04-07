預售屋去年總銷金額逾1.2兆元 台中高雄漲幅最大

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（中央社記者賴言曦台北7日電）房仲指出，2021年全台預售屋價量齊揚，交易件數年增35%、總銷金額逾新台幣1.2兆元，成長49%；七大都會區預售屋平均總價破千萬元，台中市、高雄市漲幅最高。

永慶房屋今天發布2022年第2季房產趨勢前瞻報告表示，據實價登錄預售屋交易資料，2021年預售屋交易件數近9.4萬件，比2020年的6.9萬件成長近35%；總銷金額突破1.2兆元，成長幅度49%。

在七大都會區預售屋方面，台北市、新北市2021年預售屋交易量成長較和緩，年增8.3%；反觀其餘五都交易量從2020年約4.7萬件，上升至2021年約6.3萬件，年增超過32%。其中，新竹縣市成長幅度最大，2021年成交件數為6517件，較2020年3770件成長近73%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，雙北地區大規模素地少，少有新重劃區釋出，且其他縣市政府加重投資產業園區，企業紛紛進駐，促進人口外移，雙北區域外的預售屋交易量比例自然就會增加。

預售屋平均價格方面，台中市、新竹市預售屋分別為1347萬和1319萬元，接近新北市1593萬元的水準；其餘縣市分別為台北市3656萬元、桃園市1184萬元、台南1184萬元、高雄1003萬元；漲幅最高為台中市和高雄市，分別是31%及23.7%。

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陳金萍說明，台中市政府投注大量資源規劃水湳經貿園區，加上台中國際會展中心、台中綠美圖等重大建設陸續到位，帶動房價上漲。至於高雄房市則因台積電設廠題材及政府推動半導體S廊帶，造就高雄房市大漲。

評估後市，陳金萍認為，如今俄烏衝突未息，全球通膨壓力遽增，全球加速貨幣緊縮政策；美國聯準會（Fed）除宣布升息1碼，也預告今年還要升息6次；中央銀行也已迅速跟進，且後續仍有升息空間，多少影響房地產市場。而政府是否將繼續推出進一步的健全房市政策，也會左右未來市場熱度。（編輯：張良知）1110407