由田首季營收持穩 全年拚2成增幅

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（中央社記者江明晏台北8日電）AOI檢測設備廠由田首季營收持穩，因客戶建廠時程稍有延後，但看好全年營收將有逾2成增幅；尖點今年首季營收則年增17.7%。

AOI檢測設備廠由田公告3月營收新台幣1.49億元，累計第1季營收4.35億元，較去年同期約持平。

由田也於日前公告2021全年合併營收27.62億元，年成長19.92％，合併毛利率50.53%，每股盈餘達7.5元，寫下15年來高點，董事會決議發放每股現金股利4.5元，另以資本公積發放每股現金股利1元，共計每股配息5.5元。

由田說明，設備業第1季通常為全年營收最淡的季節，第2季起逐漸加溫，主要原因為設備營收認列時程受交機與驗收時機點影響，另因今年第1季客戶建廠時程稍有延後，但全年營運表現維持樂觀，法人看好，由田全年營收成長將有2成以上的水準，且無論在載板、半導體檢測設備領域都有成長動能拉升下，全年獲利成長動能更為強勁。

由田近年逐步降低LCD面板相關業務比重，轉重載板與半導體兩大領域，目前兩岸載板檢測設備需求成長強勁，供需缺口仍處於擴張階段，由田在ABF及BT載板外觀檢查設備市占率高達9成，通吃台灣載板三雄欣興、南電、景碩大單，同時布局大陸載板廠需求，訂單能見度高，相關設備交期排程已一路看到2023年，載板產品營收占比可望大幅提升，為今年度營收亮點。

PCB鑽針廠尖點公布自結3月合併營收新台幣3.04億元，月增加5.3%，年增加18.8%。今年第1季合併營收則達9.18億元，較去年同期增加17.7%。

尖點表示，對於今年整體營運仍維持樂觀看待，維持原本擴產計畫不變，而首季將會是全年營運的谷底，後續受到產業需求回升及產能增加下，營運可望逐季成長。（編輯：楊凱翔）1110408