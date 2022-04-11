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美升息縮表俄烏戰爭利空 3月金融風險指數連3月走升

2022/4/11 15:00
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（中央社記者張璦台北11日電）金融研訓院今天公布調查，3月台灣金融風險指數上升至98.6分，連3個月攀升；受到聯準會升息、縮表，俄烏戰爭和疫情等事件驅動下，海外市場風險上揚，攀升至2020年7月以來新高。

俄烏戰爭衍生的經濟角力進一步推升全球通膨，上海再次封城防堵疫情導致中國經濟風險遽增，金融研訓院今天公布3月台灣金融風險指數（TAIFRI）為98.6分，較2月修正數上升0.2分，創2021年第4季以來新高，已連續3個月走升。

觀察「資產評價壓力」中的不動產次構面，俄烏戰爭未歇之際，國際原物料大漲，牽動房屋相關建材成本上升，且自住購屋需求仍強，致短期住宅成交價格漲幅大於租金，使風險分數上揚。

金融研訓院指出，股票市場次構面部分，3月台股大盤本益比較2月略為增加，且因公債殖利率顯著攀升，導致股市收益率降至今年度新低，股市風險略增；但台指選擇權波動率指數下滑，價格波動風險略為趨緩。

檢視「非金融部門的穩定度」，企業部門方面，3月銀行對企業放款年增率雖略較2月成長，但因俄烏戰爭情勢不明，加上銀行業管控企業建築放款趨緩，放款年增率較年初下降。

家計部門方面，國人的海外高收益債券基金投資連續2個月下滑，反映升息對投資偏好的影響，高風險資產的減碼降低了家計部門的風險。

同時，美國聯準會（Fed）升息、縮表，俄烏戰爭、疫情等事件驅動海外信用風險與市場波動，金融研訓院表示，「傳染與蔓延」中的海外市場風險次構面分數大幅上揚，攀升至2020年7月以來新高。

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不過，國內金融市場未明顯受到俄烏戰爭影響，引發連鎖效應的風險僅略為增加，表現相對穩定，綜合整體風險評估則仍在穩定區間。

台灣金融風險指數由「資產評價壓力」、「非金融部門穩定度」、「金融部門穩定度」以及「傳染與蔓延」共4大構面組成，並有11項子構面；指數以2013年11月景氣平穩時為基準點100，高於100代表風險升高，低於100代表風險處於相對低檔區。（編輯：潘羿菁）1110411

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