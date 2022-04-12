全台未繼承不動產值千億 房仲：繼承須預做規劃

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（中央社記者賴言曦台北12日電）信義房屋指出，至去年底全台未辦理繼承土地達1.7萬公頃、建物面積59.7萬坪，估計不動產價值破新台幣千億元。由於被繼承人取得不動產的時間，攸關日後出售的稅務問題，房仲建議須預做規劃。

信義房屋發布新聞稿指出，據內政部統計，2021年未繼承的土地有1.7萬公頃，面積比金門縣還大，較2013年增加近1倍；未繼承的建物面積達59.7萬坪，相當於5.3棟台北101大樓，則較2013年增加超過1倍；統計全台因逾期未辦繼承登記的不動產價值超過千億元。

另外，去年繼承移轉登記6.3萬棟也創下歷史新高，顯示人口快速老化趨勢正在加劇。

區域方面，至1日止，台北市因逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地有1萬9149筆，面積逾315公頃，建物2425 棟；新北市因逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地11.4萬筆，面積逾3591公頃；桃園市、台南市則都有超過1000公頃土地無人繼承。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，常見未辦理繼承的原因包括找不到繼承人、繼承人意見不合、不動產位處偏遠、屬於零散持分或不具價值等，隨時間逐漸累積，近年已有些未繼承的不動產，陸續進入拍賣流程。

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有關辦理不動產繼承遇到意見不同的情況，主管機關曾對此建議，如果無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。

曾敬德也提到，由於房地合一上路後稅制變得更為複雜，關於被繼承人取得不動產的時間，還有繼承人日後出售的稅務規劃等問題，建議應先洽詢專業人士。（編輯：楊凱翔）1110412