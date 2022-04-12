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茂達估至第3季營收逐季攀升 新產品推升毛利率

2022/4/12 16:39
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（中央社記者張建中新竹12日電）電源管理晶片廠茂達董事長王志信今天表示，第2季及第3季營收可望逐季成長，希望下半年新產品比重提升，連帶帶動毛利率攀升。

茂達下午舉行線上法人說明會，王志信說，桌上型電腦與消費型筆記型電腦市場需求雖有趨緩，不過商務型筆記型電腦需求補上，整體電腦需求還算強勁。

王志信表示，今年晶圓代工產能供需依然相當緊俏，供應商提供的產能將是影響茂達營收表現的關鍵。隨著取得的晶圓產能可望逐步增加，預期茂達第2季營收表現將較第1季好，第3季營收又將較第2季成長。

王志信說，中國大陸封城造成供應鏈混亂，或影響客戶被迫停工，是可能影響未來營運表現的變數，將追蹤觀察。

對於投資人關心茂達下半年是否調漲產品售價，王志信並未回應，僅表示茂達希望下半年透過新產品比重提升，帶動毛利率攀升。

王志信說，DDR5電源管理晶片新產品去年第4季小量出貨，目前量還不大，今年取得的產能已被客戶預訂一空，預期第2季及第3季出貨量可望逐季增加，預期上半年營收比重約3%至5%，下半年將達5%至10%。

至於未來股利政策是否搭配股票股利的配發，茂達表示，搭配股票股利是選項之一，將帶回董事會討論。（編輯：楊凱翔）1110412

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