俄羅斯違約風暴來襲？6壽險尚未收到4月俄債息

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（中央社記者謝方娪台北14日電）俄羅斯遭國際加重制裁，據壽險公會統計至13日為止，共有6家壽險持有俄羅斯應在4月支付利息的政府公債，但全數尚未收到債息，業者已洽保管銀行了解，但目前具體支付情形尚未明朗。

俄羅斯向烏克蘭開戰，戰事蔓延月餘，隨國際加重對俄羅斯的經濟和金融制裁，市場憂心俄羅斯政府公債違約風險升溫。

金管會保險局副局長林志憲指出，依壽險公會調查，截至4月13日為止，共有6家壽險業者持有俄羅斯政府應在4月支付利息的公債，目前均未收到相關利息。

林志憲說，相關壽險業者都已向保管銀行了解俄羅斯政府公債利息支付情形，但目前具體支付情形尚未明朗；業者會持續向保管銀行確認俄羅斯政府相關償付程序和作業方式。

至於壽險業者3月有如期收到債息，4月卻收不到的問題，保險局官員直言，可能因國際對俄羅斯制裁加重關係，俄羅斯無法匯出款項。

金管會統計，截至今年2月底為止，壽險業持有俄羅斯曝險部位為新台幣1149億元，月減233億元。

國內壽險業中，共國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽8家持有俄羅斯債券，2月已針對持有俄債部位認列預期信用損失合計近130億元。（編輯：林淑媛）1110414