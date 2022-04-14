全台房地合一首季稅收 新竹縣年增幅最大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北14日電）信義房屋引述最新房地合一稅收統計，今年第1季全國個人的房地合一稅收為新台幣72.9億元，創歷史同期新高，且僅今年第1季的稅收，比過去5年的同期稅收總額還高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿表示，顯示過去一段時間房地產的短期交易都有明顯增值，反映到稅收就出現暴增現象，尤其是房價飆漲的新竹，今年第1季新竹縣的個人房地合一稅收，和去年同期相比，暴增約4.8倍。

曾敬德指出，若房地合一對於抑制短期交易有效的狀況下，應該是案件少、稅收少，但近期的房地合一稅收卻持續攀高，反映短期房價快速上漲，房價上漲力道比政策管制還要強。另一方面，去年房地合一2.0上路後，也把預售換約也納入房地合一稅，很容易就碰到45%的稅率，也可能進一步帶動房地合一稅收增加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

以區域來看，他點出稅收金額最高的是台中市的15.5億元，年增62%，穩坐六都房地合一的稅收王，第2名則是交易量最大的新北市，第1季房地合一稅收10.2億元，年增幅度高過1倍，第3名南台灣的高雄市，稅收9.4億元，年增幅度也近1倍。

至於增幅最大的則是新竹縣，個人房地合一稅收從去年第1季的6000萬元，暴增至今年第1季的3.7億元，是房地合一稅收增幅最大的區域。（編輯：楊凱翔）1110414