車王電看好電動巴士生態系 4大發展契機可期

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（中央社記者鍾榮峰台北21日）車王電董事長蔡裕慶今天指出，電動巴士是一套龐大的生態系，全球電動巴士將有巨幅成長，電動巴士發展契機包括電能服務、充電基礎設施、自動駕駛聯網、以及其他服務模式。

工商協進會今天下午舉行跨越七十前瞻系列論壇「科技產業發展的新趨勢與新商機」，蔡裕慶受邀出席分享電動商用車生態系商機。

蔡裕慶指出，儘管台灣在全球汽車引擎發展後位，但可藉由電動車產業趨勢參與「典範轉移」過程，其中全球電動巴士將有巨幅成長，市場預期全球巴士在都市化帶動下，年複合成長率約10%，2028年產值可到750億美元，巴士電動化趨勢可期。

蔡裕慶表示，台灣已經有不少巴士公司採用電動巴士，車王電關係企業華德動能也已有電動巴士和車端智能化平台銷往日本，預估今年底華德動能將推出大型自駕電巴。

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他指出，電動巴士是一套龐大的生態系，更可提供綠色金融租賃和營運服務，展望電動巴士發展契機，包括電能服務、充電基礎設施、自動駕駛聯網、以及其他服務模式。

其中電能服務包括車身（體）系統、整車控制系統、電池動力系統、車輛控制軟體系統、底盤傳動系統、車端智能化、電池管理系統生產線、碳權綠色金融服務等；充電基建可整合創能、儲能、用能、節能、智能等五能合一場站。（編輯：楊凱翔）1110421