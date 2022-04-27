台航擬每股配發股息2元 第2季獲利審慎樂觀

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（中央社記者賴言曦台北27日電）台灣航業公司今天公告擬每股配發現金股利新台幣2元，展望後市，台航表示，市場對散裝船艙位仍供不應求，預計今年5月、9月將陸續有新船交付，第2季獲利審慎樂觀。

台航2021年營業收入32.26億元，稅後淨利13.2億元，每股稅後盈餘（EPS）3.16元，今天公告擬每股發放現金股利2元。

台航旗下業務包含散裝航運，近期散裝航運指標波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）已連6漲，26日BDI指數再漲48點，收2404點，漲幅約2%。

受惠運價走揚，台航表示，散裝業務需求持續大於供給，客戶對船艙需求有撐，今年長約價簽約情況不錯，後市獲利可期，對今年第2季獲利情況持審慎樂觀態度。

另外，台航今天也代子公司巴拿馬商台新海運公告，以每單位3230萬美元購入2艘4萬噸級散裝輕便型原木船。

台航說明，這次訂造新船為汰舊換新政策，但5月、9月還會有6萬噸級及8萬噸級的新散裝船交付，預料將對散裝航運業務挹注動能與獲利。（編輯：張良知）1110427