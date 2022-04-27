台光電首季獲利寫佳績 騰輝-KY每股賺1.7元

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（中央社記者江明晏台北27日電）環保暨高階基材大廠台光電首季稅後純益達13.26億元，每股純益為3.98元，創近10年來同期新高；銅箔基板廠騰輝-KY首季稅後純益1.2億元，與去年第4季相當，每股賺1.7元。

台光電公布第一季財報，2022年第一季營收新台幣99.19億元；毛利率25.0%；稅後純益達13.26億元，每股純益為3.98元，皆創近10年來同期新高。

台光電表示，在俄烏地緣政治風險，原物料價格波動等眾多不確定因素的影響下，經營績效更顯突出，營收達99.19億元，較去年同期大幅成長23.92%，主要是基礎建設網通類產品市占持續增加，出貨大幅成長所致。

台光電表示，持續在伺服器市場擴張，除了傳統伺服器架構外，亦切入ARM架構，預計在新伺服器平台的市占率將再大幅成長；另外，400G交換器產品的滲透率在今年會有50%以上的成長，而台光電的市占率會較前一代產品有10倍以上的成長。

此外，台光電國內第五次無擔保轉換公司債完成訂價，發行總面額新台幣34.65億元，發行價格為溢價101%發行，票面利率為年利率0%，發行期間為5年，已於4月25日掛牌交易，轉換價格為新台幣263元，股本稀釋比率低於4%，資金主要用途為購買土地，將新建最現代化載板產線及研發中心。

銅箔基板廠騰輝-KY公布首季財報，營收17.2億元，營收年成長6.8%，毛利率26%，稅後純益1.2億元，EPS 1.7元。

騰輝-KY指出，營收成長主要來自於全球傳統汽車產業逐漸轉型或走向電氣化為不可逆的趨勢，提高散熱材料需求，汽車相關散熱金屬基板產品訂單增加。

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此外，騰輝-KY表示，高頻、高速一系列tec-speed高速低損耗材料應用產品布局發酵，訂單持續成長；半導體老化板測試材料訂單大幅提升，及收購歐洲Holders Technology策略奏效，於歐洲市場為各客戶提供一站式服務，印刷電路板周邊耗材收入創新猷，帶動整體業績成長。

展望第2季，騰輝-KY預期，市場仍受諸多不確定因素干擾，適逢產業傳統淡季，再加上俄烏戰爭、中國所在地區疫情受控、通貨膨脹等因素對市場的衝擊，面對高度不確定性，將持續採取機動及多元化經營策略。（編輯：黃國倫）1110427