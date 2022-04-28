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保經代送防疫險續保件 富邦產擬比照業務員

2022/4/28 21:37（4/28 21:47 更新）
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富邦產險雖宣布有條件受理富邦業務員送防疫保單續保件，不過外界質疑保經代通路遭排除，影響公平待客。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
富邦產險雖宣布有條件受理富邦業務員送防疫保單續保件，不過外界質疑保經代通路遭排除，影響公平待客。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北28日電）富邦產險雖宣布有條件受理富邦業務員送防疫保單續保件，不過外界質疑保經代通路遭排除，影響公平待客。富邦產險晚間表示，公司基本上會參照對富邦業務員作法，但作業細節尚需與各通路公司溝通。

先前富邦產險遭保戶控訴，辦理信用卡自動扣款的防疫保單遭富邦產通知不續保，有違業務員承諾，富邦產險26日傍晚決議，富邦業務員向保戶招攬保單與履行責任的許諾是富邦產險必須扛下的責任，將有條件受理續保，但又引起外界質疑保經代通路進件遭排除，是否違反公平待客。

富邦產險今天晚間回應，對於外部通路反應防疫保單受理問題，公司基本上會參照對富邦業務員作法，但作業細節尚需與各通路公司溝通討論。

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富邦產險26日表示，針對4月20日（含）前已交付要保文件及信用卡刷卡單至富邦產的5月續保案件將會受理，針對收到5月續保通知單且於4月20日（含）前確獲富邦業務員承諾續保的自動扣款件客戶，富邦產也將請業務員協助辦理續保相關事宜。

金管會保險局主秘蔡火炎今天下午在金管會例行記者會指出，富邦產險日前已針對業務員通路續保件爭議發布聲明，針對保經代通路續保件部分，富邦產險目前還在和保經代溝通、處理中，公司應會盡快對外界說明結果。（編輯：楊蘭軒）1110428

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