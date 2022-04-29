精測業績看逐季增 探針卡占比目標拚逾5成

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）測試介面廠中華精測總經理黃水可今天表示，今年業績維持逐季成長態勢，上半年盼年增雙位數百分點，今年目標成長雙位數百分點，探針卡（Probe Card）業績占比目標維持超過5成。

精測今天下午舉行線上法人說明會，黃水可指出，中國大陸因COVID-19疫情封控，使得終端消費趨緩，今年5G智慧型手機滲透率可能調降，但整體滲透率仍可超過50%；此外，車用、工控、智慧製造、伺服器等應用帶動NAND快閃記憶體（Nand Flash）和固態硬碟（SSD）需求，精測鎖定固態硬碟快閃記憶體控制晶片探針卡應用，已量產出貨挹注營收，目前相關營收比重約5%，未來成長可期。

展望今年營運，黃水可表示，今年業績維持逐季成長態勢，上半年業績有機會年增雙位數百分點，今年目標成長雙位數百分點不變。

展望新產品布局，黃水可指出，整合觸控驅動晶片（TDDI）測試探針卡驗證中，預估第3季有機會量產，LDDR4記憶體探針卡預計年底至明年初量產。

法人問及在元宇宙布局，精測指出，目前有3家客戶晶片有做擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）晶片，但相關訂單比重僅低個位數百分點。

精測第1季探針卡營收比重31%，較去年第4季44%和去年同期41%下滑，主要是應用處理器（AP）應用因季節性因素比重下滑至33.3%，不過射頻應用提升至31.9%，比重大幅提升，黃水可預期到第3季，AP應用探針卡比重和業績可回復，今年探針卡營收比重朝5成邁進目標不變。

觀察第1季毛利率52.2%和營益率14.98%明顯下滑因素，精測指出，主要是產品銷售組合變化、射頻探針卡探針外購成本高、新應用如固態硬碟控制器探針量產初期成本高，研發費用大增、占營收比重增加5個百分點提升至25%，以及人才薪資提高等。

精測預期，未來單季營益率目標回升至20%以上，毛利率維持在50%至55%區間。

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從VPC銲墊間距（C4 Pad Pitch）製程技術來看，精測指出，第1季≦79 um營收占比僅8.2%，較去年同期26.8%明顯減少，主要是有客戶把部分產品轉移至90至100 um區間，這也包括高效能運算和射頻晶片應用，占比提升至46.3%；至於80至89 um區間營收占比9.1%，主要是固態硬碟控制晶片探針卡挹注。

觀察精測客戶群，法人指出，去年美系品牌客戶占比約10%至20%，台灣IC客戶比重約3成至4成，美國IC客戶占比約2成至3成。（編輯：黃國倫）1110429