台股漲66點 收復16500點關卡

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台股4日終場上漲66.93點，以16565.83點作收。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北4日電）美國聯準會（Fed）宣布升息在即，台股今天走勢震盪，盤中一度漲逾百點，站上16600點關卡，隨後漲勢收斂，終場上漲66.93點，以16565.83點作收，漲幅0.41%。

美國聯準會今天起舉行為期兩天的決策會議，市場預期會後將宣布升息2碼（0.5個百分點），但在蘋果等大型股助攻下，美國四大指數今天以小漲作收。

而台股今天在電子股、航運股支撐下一度站上16600點關卡，而金融股今天則一度走跌，最後在買氣支撐下由黑翻紅，台股今天終場成交量為新台幣1923.55億元，略高於3日的成交量1771億元。

觀察盤面表現，今天航運類表現亮眼，貨櫃三雄長榮今天終場上漲5元，以151.5元作收，漲幅3.41%；陽明漲3.5元，收在130元，漲幅2.77%；萬海小漲2.5元，以148.5元作收，漲幅1.71%。

電子權值股表現不俗，台積電終場小漲3元，以534元作收；聯發科在高層增加持股題材助攻下，終場上漲9元，收在829元，漲幅1.10%。受惠蘋果電動車消息影響，鴻海今天小漲1.5元，以104元作收，漲幅1.46%。

防疫類股今天表現疲弱，指標類股紛紛拉至跌停，快篩大廠泰博亮眼財報不敵賣壓，跌停收在252元；亞諾法同樣跌停，收在61.2元；血氧機概念股雃博也跌停，收在31.9元。

本週陸續舉辦法人說明會的電信三雄，今天股市也走弱，中華電信終場下跌3.5元，以124元作收，跌幅2.75%；台灣大跌1.5元，收在105.5元，跌幅1.40%；遠傳下跌1.6元，以79.4元作收，跌幅1.98%。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，台股今天量能保持觀望，但在Fed宣布升息前夕，台股仍有漲勢，反應市場有預期利空出盡的反彈波，預期科技股至5月中旬會有一波反彈。

黃文清提到，快篩概念股今天走弱，顯示市場考慮爭議話題所帶來的風險，防疫市場雖仍有商機，但後續需觀察是否有反應在獲利上；電信股則長期為高股息代表，今天雖呈受賣壓影響拉回，但仍是可觀察的標的。

操作方面，黃文清建議，科技股後市將有望跌深反彈，當前跌勢反應過後，股價回到合理投資價位，投資人可以酌量考慮；傳產股方面則是可關注財報表現不錯的原物料族群。（編輯：楊凱翔）1110504