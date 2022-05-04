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聯電高階主管酬金高漲 董事長、總經理年收入逾億元

2022/5/4 19:56（5/4 21:16 更新）
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圖為位於竹科的聯電總部外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者張建中新竹4日電）晶圓代工廠聯電去年營運表現亮麗，獲利成長逾9成，高階主管酬金隨著水漲船高，包括董事長洪嘉聰及兩位共同總經理簡山傑、王石，去年酬金都超過新台幣1億元。

受惠半導體產能供不應求，聯電去年產能利用率超過100%，營收、獲利同創歷史新高，總營收2130億元，成長20.5%，歸屬母公司淨利557.8億元，年增91.1%，每股純益4.57元。

據聯電年報資料顯示，聯電高階主管酬金全面高漲，兼任策略長的洪嘉聰及共同總經理簡山傑、王石酬金自前一年的5000萬至1億元級距，躍升至1億元以上。

執行副總經理徐明志酬金由3000萬至5000萬元級距，攀升到5000萬至1億元，資深副總經理張士昌、資深副總經理暨財務長劉啟東及副總經理許誌清酬金，自1500萬至3000萬元級距躍升到5000萬至1億元。

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資深副總經理暨法務長張振倫、副總經理暨人資長陳進雙，副總經理吳宗賢、賴明哲、洪圭鈞、丁文琪、胡喆人、沈英勝、劉士維、許興仁、廖木良、洪錫興、許淑芬酬金，由1500萬至3000萬元級距升到3000萬至5000萬元。

聯電指出，經理人酬勞分派政策，每年定期檢視並與同業或人才競爭廠商比較，確保薪酬的競爭性，以達求才、激勵與留才的目的。薪酬分為固定與變動性兩部分，同時要求充分反映個人與團隊的績效。（編輯：張均懋）1110504

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