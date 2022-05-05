台灣美光董事長 由前英特爾大將盧東輝接任

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（中央社記者張建中新竹5日電）記憶體廠美光（Micron）今天宣布，由具英特爾（Intel）背景的盧東暉出任前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長。

美光全球前段營運資深副總裁尼可森（Buddy Nicoson）表示，很高興盧東暉加入領導團隊，美光將借重他豐富的產業經驗和專業技術，為美光在台灣的卓越製造中心做出貢獻。

尼可森說，隨著記憶體市場機會持續成長與發展，相信盧東暉將能帶領團隊滿足客戶需求，並進一步鞏固美光在先進動態隨機存取記憶體（DRAM）技術和製造的領導地位。

美光指出，盧東暉將負責管理美光在台中與桃園的製造廠，並主導美光台灣的經營策略，以實現美光整體發展目標。

盧東暉表示，美光在台灣的營運對強化全球布局策略、維持DRAM技術於全球領導地位發揮著關鍵作用。他將和管理團隊規劃及推動台灣美光的技術發展藍圖，進一步擴展在地夥伴及客戶生態系統，並透過成本管控、品質最佳化和計畫性部署，達成技術和製造方面的突破。

美光表示，盧東暉具備超過20年的半導體產業經驗，他以技術開發與移轉、良率改善和晶圓廠建設見長。盧東暉加入美光前，擔任英特爾製造、供應鏈和營運集團副總裁暨戰略規劃部聯席總經理，負責新廠區啟用的整合規劃管理，並推動全球擴張策略計劃。

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此外，盧東暉在發展英特爾的記憶體業務上也扮演重要領導角色，他曾成功完成美光與英特爾聯合開發的3D NAND Flash及Optane技術節點移轉，並帶領英特爾3D NAND Flash製程研發團隊，成功開發次世代浮柵式NAND Flash。

盧東暉擁有北京清華大學材料科學與工程學士學位及俄亥俄州立大學材料科學與工程博士學位。此外，他也取得美國加州大學柏克萊分校和紐約哥倫比亞大學的聯合企業管理碩士學位。（編輯：張良知）1110505