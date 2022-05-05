晶宏看好面板驅動IC產業前景 不認同外資降等

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（中央社記者張建中新竹5日電）外資調降面板驅動IC廠投資評等，晶宏董事長徐豫東今天表示不認同，他說驅動IC可用的產能越來越少，一旦部分變數解除，可能會供不應求，還是非常看好產業前景。

晶宏下午舉行線上法人說明會，徐豫東表示，晶圓代工產能還是很緊，特別是高壓製程產能。對於外資調降面板驅動IC廠的評等，他並不認同。

徐豫東說，因通膨及中國封控影響，需求面有下滑，不過高壓製程產能逐年遞減，中國大陸晶圓代工廠中芯已表態不生產面板驅動IC，僅晶合等少數廠商生產。

他表示，至少有3座8.5代面板生產線建置，非常看好面板驅動IC產業前景，預期疫情、封控、俄烏戰爭及通膨問題稍有緩解，晶圓代工產能還是會供不應求。

徐豫東說，上半年需求比較動盪，中國大陸包括深圳、上海及昆山陸續封控，不過，預期晶宏第2季營收表現應不會比第1季差。

徐豫東表示，電子紙驅動IC訂單能見度已達今年底，其中，貨價標籤部分，預期未來隨著缺料問題緩解，市況將更平順。中國大陸電子書方面的需求，因封控影響遞延，預計下半年可望成長。

晶宏去年電子紙驅動IC出貨1.1億顆，徐豫東說，12吋的90奈米製程已生產2年，預計陸續推進80奈米及70奈米。

至於STN面板驅動IC方面，徐豫東表示，這項產品主要應用於車用、摩托車儀表板、工業用儀器設備及白色家電等，業績穩定成長，將把部分產能轉移至12吋廠。

至於馬達驅動IC，徐豫東說，目前已完成產品開發，並完成客戶認證，但因產能受限影響，業務沒辦法擴展，今年上半年產能還是緊張，將積極爭取超高壓產能。（編輯：張均懋）1110505