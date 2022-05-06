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京元電第1季獲利創新高 4月營收也創高

2022/5/6 16:52
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）晶圓測試廠京元電第1季稅後獲利新台幣18.22億元，創歷史單季新高，每股基本純益1.49元，4月自結合併營收33.82億元，也創單月新高。

京元電今天下午公布第1季綜合損益，單季合併營收89.84億元，較去年同期成長17.73%，創歷史單季第3高；單季合併毛利率35.79%，創單季新高，較去年第4季32.72%增加3個百分點。

京元電第1季合併營業利益22.96億元，營益率25.55%，也創單季新高，較去年第4季22.35%增加3.2個百分點。

第1季京元電稅後獲利18.22億元，創單季新高，較去年第4季16.42億元增加10.9%，每股基本純益1.49元，優於去年第4季EPS 1.34元。

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京元電今天也公布4月自結合併營收33.82億元，月增2.83%，年增22.63%，創單月新高，累計今年前4月自結合併營收123.65億元，年增19%。

法人指出，京元電中國大陸子公司3月復工，帶動整體營收表現，儘管台系手機晶片客戶營運受中國手機砍單干擾，不過手機晶片測試時間持續拉長，預估京元電第2季業績可站上96億元，季增高個位數百分點，拚單季新高，今年全年業績可年增超過15%，逼近390億元，獲利估超過60億元，業績獲利再拚歷年新高，每股純益可超過5元。（編輯：趙蔚蘭）1110506

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