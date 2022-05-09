宅生活改變購屋需求 中古屋去年交易坪數增1.5坪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北9日電）台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐今天表示，高總價時代，小宅已成新成屋主流，不過2020年開始進入疫情時代後，民眾對居家生活空間更加重視，中古屋市場有越買越大的趨勢。

台灣房屋集團發布新聞稿指出，依據金融聯徵中心新增房貸資料，以大樓產品為例，購買6年內屋齡大樓者平均購屋面積，從2019年的49坪，至2021年疫情後確實因小宅趨勢縮水了4.2坪；不過觀察中古大樓2021年平均購屋面積為45.1坪，比2019年疫情前的43.6坪增加了1.5坪，凸顯疫後購屋習慣的細微變化。

觀察六都各縣市，台灣房屋指出，疫情後中古大樓平均購屋面積全都增加，桃園平均增加1.8坪居六都之冠，台中、台南、高雄皆增加1.5坪，新北則增1.2坪，而寸土寸金的台北市也增加0.9坪。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧分析，桃園受惠機捷、高鐵等建設串連北北桃生活圈，房價相較雙北親民，住宅選擇性多元，生活機能優渥，已成為北台灣輕移民熱區。如以同樣購屋成本來看，桃園平均單價約為台北的1/3，多買2坪大的中古屋，在台北恐連1坪都買不到，也成為疫後大坪住宅的最友善縣市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張旭嵐表示，受總價預算限制，現在新成屋越蓋越小，不過全台進入疫情時代邁入第3年，居家隔離普遍，在家上班、宅生活已成趨勢，重視居家空間的購屋者「捨新求舊」，用較低單價換取較大的居住空間，全台中古大樓近兩年平均交易面積增加1.5坪。

她認為，買中古屋換取較大空間的方式，雖還不到多一房格局，但已能獲得更大一點的休閒陽台、輕隔間書房或多功能娛樂空間等，頗能滿足民眾對宅生活的需求。（編輯：張良知）1110509