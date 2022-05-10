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股東會旺季將至 3規定調整、輔助視訊暴增至69家

2022/5/10 19:36
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（中央社記者潘姿羽台北10日電）股東會旺季將至，雖然疫情升溫，但隨著防疫模式改變，股東會防疫作業指引也滾動式調整；金管會表示，今年股東會和去年相比，有室內無人數限制等3大不同；而受到疫情影響，公告採輔助視訊家數暴增至69家。

因應COVID-19疫情，金管會早已對股東會頒布相關指引，公告自109年4月20日起，股東進入股東會會場，應佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止該股東進入股東會會場。

隨著111年股東常會即將到來，金管會今天也在記者會上特別提醒各公司召開股東會，應依集保公司配合疫情滾動調整的「因應防疫召開股東會之作業指引」辦理。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，今年股東會和去年有3大不同，除了現在室內無人數限制，也不必再確認股東及工作人員到流行地區的旅遊史，以及與確診病例接觸史；另外，去年進股東會場須落實實聯制、掃QR CODE，今年已刪除此規定。

受到疫情升溫影響，蔡麗玲也說，今年公告採輔助視訊股東會的家數已有69家，去年僅17家。

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蔡麗玲提醒，公司及股務代理機構在疫情期間，應鼓勵股東積極採用電子投票方式行使表決權，以兼顧防範疫情及符合公司召開股東會實務所需。

為了便利股東行使表決權，金管會已規定全體上市櫃公司自107年1月1日起，應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一，且為落實股東行動主義並持續提升公司治理，金管會也在今年1月18日發布命令，將適用範圍擴大至全體興櫃公司，並自112年1月1日起實施。（編輯：黃國倫）1110510

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