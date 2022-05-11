致新首季每股純益8.02元 第2季營收挑戰新高

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（中央社記者張建中新竹11日電）電源管理晶片廠致新第1季獲利表現亮麗，歸屬母公司淨利6.87億元，創歷史新高，每股純益8.02元。法人預期，致新第2季營收不排除上看27億元，挑戰新高。

致新下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。隨著面板應用產品業績成長，致新第1季營收新台幣25.4億元，季增8.8%，刷新單季營收新高紀錄。

受成本上揚影響，致新第1季毛利率跌破5成關卡，滑落至49%，較去年第4季下滑2個百分點，歸屬母公司淨利6.87億元，創歷史新高，季增18.17%，每股純益8.02元。

致新總經理吳錦川表示，上海封城影響生產減少，跟終端產品需求關聯不大，預期解封之後，只要訂單還在，會有加班生產的拉貨潮。

至於俄烏戰爭，吳錦川說，主要會影響能源價格和東歐消費，預期戰爭結束後會有龐大的民生重建商機和軍火的回補庫存。

吳錦川表示，通貨膨脹才會對終端需求有長期的影響，各國央行對抗通膨的措施都會壓抑需求。第2季消費性電子需求持續疲軟，商用電腦和伺服器需求可望成長。

法人預期，致新第2季營收將介於25億至27億元水準，以中間值26億元計，將較第1季再增加2%，挑戰新高紀錄，毛利率介於46%至50%。（編輯：張均懋）1110511