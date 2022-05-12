中華電攜手高通 5G毫米波展示4K雲端遊戲

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（中央社記者江明晏台北12日電）看好5G時代4K雲端遊戲市場，中華電信攜手國際晶片大廠高通及台灣手機品牌華碩、雲端遊戲開發商Gamestream以5G mmWave （毫米波）在手機上成功測試4K畫質的雲端遊戲。

看好5G時代4K雲端遊戲市場，中華電信攜手國際晶片大廠高通及台灣手機品牌華碩、雲端遊戲開發商Gamestream於中華電信學院5G垂直領域應用展示場域打造由5G mmWave （毫米波）驅動的4K遊戲展示，率先業界以5G毫米波在手機上成功測試運作5G、4K畫質的Hami雲端遊戲，展現雲端運算與串流技術。

中華電信表示，除了在5G擁有主流3.5GHz頻譜外，針對可實現更高速率、低延遲特性的28GHz毫米波頻段，也取得600MHz最大頻寬；中華電信說明，28GHz 5G毫米波頻段，擁有理論值可達下載速率3Gbps、雙向延遲5至6ms的高效特性，對AR/VR視訊直播、高畫質視訊及4K雲端遊戲等需要大量資料高速率、低延遲的5G新應用，提供更好的發展環境。

此次中華電信以高通、華碩合作所打造全台唯一支援5G毫米波的智慧型手機Snapdragon Insiders為平台，載入與Gamestream攜手推出的兩款4K畫質Hami雲端遊戲Deliver Us the Moon、Redout，多方協作順利完成5G毫米波頻段網路順暢傳送測試。

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中華電信執行副總經理林榮賜表示，中華電信此次與高通、華碩、Gamestream合作，在台灣率先示範5G毫米波可為遊戲產業帶來的全新境界，透過行動裝置就能體驗桌機等級感受，成功拓展雲端遊戲的可能性，期盼完整發揮5G高速率、低延遲特性，提供消費者嶄新的5G 4K雲端遊戲服務。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰指出，5G毫米波充份利用24GHz以上頻段，搭載Snapdragon行動平台的5G毫米波裝置傳輸效能較5G 6 GHz以下頻段快16倍，在多用戶高密度場域也能實現流暢的行動傳輸，未來將持續開發先進技術，打造尖端創新應用，帶動台灣與全球更多區域的發展。（編輯：趙蔚蘭）1110512