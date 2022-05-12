北極星上市前競拍底價73.21元 承銷價暫定82元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北12日電）北極星藥業-KY預計於6月上旬掛牌上市，配合上市前公開承銷作業，對外採競價拍賣共1萬3600張，16日至18日競拍，底價73.21元，20日開標；另外24日至26日公開申購，暫定承銷價82元。

北極星藥業-KY董事長陳鴻文表示，2019年新團隊入主北極星後，透過研發與經營策略調整、跨國臨床試驗設計及cGMP工廠生產的整合改善，重新打造擁有完整技術量能的研發團隊；並加速研發速度，健全財務體質，目前帳上現金約新台幣60億元，研發能量充足。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北極星藥業-KY所研發的ADI-PEG 20已進行多項多國多中心臨床二、三期試驗，進入晚期臨床研發階段。目前四大新藥產品線中，應用於肺間皮癌的臨床試驗已完成三期臨床收案，預計今年下半年解盲後申請藥證；軟組織肉瘤已完成二期臨床、肝癌部分採單一用藥的形式進行二、三期臨床；腦癌部分，目前已完成計畫的26位病患收錄，正進行一期臨床。肝癌與腦癌臨床皆由林口長庚主導，多國多中心同步進行。

在轉投資方面，北極星投資美國生技公司Nanotein Technologies 41%股權，並享有最優先投資權、生產權及銷售金額15%權利金。該公司主要以研發奈米蛋白產品為主，能廣泛應用於細胞培養。雙方共同開發CAR-T的細胞治療產品，目前已進入送樣階段，最快今年下半年可量產出貨。（編輯：張良知）1110512