祥碩保守看待第2季營運 原相估營收看增15%

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（中央社記者張建中新竹12日電）隨著不確定因素增加，高速傳輸介面晶片廠祥碩保守看待第2季營運表現。感測晶片廠原相表示，客戶需求比較保守，不過第2季營收仍可望季增10%至15%。

祥碩及原相下午舉行線上法人說明會，祥碩總經理林哲偉說，第2季原本就是傳統營運淡季，今年因俄烏戰爭、升息、通膨及中國大陸疫情封控，不確定因素增多，比較保守看待第2季營運表現。

林哲偉表示，新產品開發進度不受景氣影響，PCIe Gen4產品已通過美國客戶認證，USB 4.0裝置端產品開始送樣，預計第3季可望通過認證。

原相財務長羅美煒說，受疫情封控、戰爭及通膨影響，客戶需求偏保守，回升速度比先前觀察的情況慢，不過預期第2季營收將季增10%至15%。

羅美煒表示，第2季滑鼠及安防產品業績可望季增2位數百分比，其中，滑鼠產品客戶持續調整庫存，尚未回到正常水準。

遊戲產品方面，羅美煒說，因客戶持續受缺料影響，第2季遊戲產品業績可能只比第1季好一些。受消費市場需求疲軟影響，穿戴產品業績則將較第1季下滑。

羅美煒表示，疫情封控、俄烏戰爭及通膨會影響市場需求，客戶拉貨比較保守，今年營運挑戰大，全年營收恐難較去年成長。目前並沒有實施庫藏股計畫，不過會持續注意股價變化。（編輯：黃國倫）1110512