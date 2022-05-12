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COVID-19法定傳染病等級降級理賠打折？金管會3點回應
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融創中國美元債息違約 台灣境內外基金踩雷近7億

2022/5/12 20:13（5/12 20:29 更新）
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中國地產開發商融創中國無法如期支付到期的美元債息，後續恐陸續爆發違約潮。（圖取自融創網頁sunac.com.cn）
中國地產開發商融創中國無法如期支付到期的美元債息，後續恐陸續爆發違約潮。（圖取自融創網頁sunac.com.cn）
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（中央社記者謝方娪台北12日電）中國地產開發商融創中國無法如期支付到期的美元債息，後續恐陸續爆發違約潮；金管會統計，截至今年首季，投資人透過境內外基金持有融創中國曝險部位達新台幣6.96億元。

中國房地產風暴未歇，融創中國無法如期支付到期的美元債息，後續恐將出現更多債務違約，引起市場憂心投資人持有高收債基金恐踩雷。

金管會統計，截至今年3月底為止，投資人持有投信基金投資到融創中國的曝險金額為3.02億元，占持有部位基金規模的0.2%，占整體投信基金規模的0.006%，金管會證期局副局長蔡麗玲強調，「從比重觀察影響很有限」。

另截至今年3月底為止，投資人持有境外基金投資到融創中國的曝險金額為3.94億元，占持有部位基金規模的0.13%，占整體國人持有境外基金規模的0.01%。

金融業曝險方面，截至今年3月底為止，券商自營部位、本國銀行、保險業對融創中國均沒有投資曝險部位。（編輯：潘羿菁）1110512

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