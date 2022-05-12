金管會推境內基金集中清算平台 2023年第2季上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會今天宣布核准集保結算所建置境內基金集中清算平台，預計最快於明年第2季上路，屆時全市場一年將可望省下新台幣1.65億元匯款和人工作業等相關成本。

現行境內基金市場是採39家投信業者、24家基金保管銀行處理逾千檔基金不同級別基金專戶的作業模式，多對多的資訊流和金流產生的人工作業和匯款成本偏高，根據集保結算所統計，2021年全市場匯款和扣款成本高達4.2億元。

在信託公會建議下，金管會今天發布函令核准集保結算所經營投信基金集中清算款項總額收付業務，並將督導集保結算所建置境內基金集中清算平台，提供銷售機構、投信業者與保管銀行間的基金款項收付服務。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，境內基金集中清算平台建置後，可自動產製基金款項交割指示，代投信業者處理銷售機構和投資人的申購、買回交易和款項作業，也可協助直接向投信業者申購基金的投資人彙整多筆申購款項直接匯入平台，減少匯款費用。

集保結算所估計，若透過基金集中清算平台，投信業者全年可減少9000多萬元的匯款及扣款成本，全年人工作業人力可降低20萬個小時、換算為7500萬元的人力作業成本，合計投信業者全年將可省下1.65億元的相關成本。

蔡麗玲表示，業者除了可節省成本，透過基金集中清算平台採行自動化和標準化流程，也可減少人工錯誤，作業風險大幅降低，並加速無紙化，有助環境保護。

對於直接向投信業者申購基金的投資人而言，也可望大幅減少匯款成本，按現行機制，投資人若下10筆單，必須分10筆匯款，目前外幣匯款成本單筆至少500元、10筆將必須花費5000元，但未來投資人將可打包成1筆匯入平台，僅需花500元匯款即可。

金管會統計，目前39家投信中，已有25家意願加入平台；54家基金銷售機構中，有37家意願加入平台；24家基金保管銀行中，有17家意願加入平台。

集保結算所副總經理景廣俐表示，為鼓勵業者儘早全面性加入境內基金集中清算平台，初期將推出早鳥優惠。

基金集中清算平台將分2階段上路，針對基金銷售機構對投信部分，預計2023年第1季完成系統規劃、2023年第2季上路；針對投資人直接對投信或透過代銷機構對投信部分，預計2024年第1季完成系統規劃、2024年第2季上路。（編輯：潘羿菁）1110512