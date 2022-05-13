矽力-KY：產品供不應求 今年營收看增30%

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（中央社記者張建中新竹13日電）電源管理晶片廠矽力-KY董事長陳偉今天表示，產品持續供不應求，訂單能見度高，可達1年，預期今年營收可望成長20%至30%。

矽力-KY下午舉行線上法人說明會，陳偉說，客戶需求旺盛，營運主要問題還是在供貨端，產能緊張，將開拓新產能因應。

陳偉表示，汽車需求上升快，預期今年汽車產品比重將約3%。伺服器產品放量快，工業需求也旺盛，營運可維持成長趨勢，毛利率穩定。

他說，隨著與客戶簽訂長期供貨協議，訂單能見度提高，可達1年，汽車與雲端運算客戶催著供應更多貨，預期今年營收可望成長20%至30%。

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矽力-KY於2018年曾因中國大陸市場需求趨緩，當年下半年面臨成長停滯窘境，法人關心今年是否會出現同樣情況，陳偉表示，2018年矽力-KY以消費產品為主，且多是中小型客戶，營運遭受非常大的衝擊，最壞情況時幾乎沒有能見度。

陳偉說，矽力-KY目前消費產品以國際型大客戶為主，汽車等新興應用下半年需求可望非常旺盛，今年下半年營運不致出現成長停滯情況。（編輯：張均懋）1110513